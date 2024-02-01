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11:29, 1 февраля 2024Бывший СССР

Нуланд прибыла в Киев после заявлений об отставке Залужного

Гаврилов: Нуланд прилетела в Киев оценить конфликт Зеленского и Залужного
Виктория Нуланд (слева)

Виктория Нуланд (слева). Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Киев, чтобы оценить обстановку на фоне конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова передает ТАСС.

«Не зря Нуланд прилетела, по-видимому, с этим (появившимися сообщениями об отставке главкома ВСУ — прим. "Ленты.ру") разбираться и выяснить обстановку, а что вообще происходит, чем это все может закончиться», — сообщил он.

По словам дипломата, замгоссекретаря побеседует с главнокомандующим и президентом, после чего Вашингтон даст соответствующие рекомендации. Гаврилов отметил, что перед Нуланд не стоит задача примирить Зеленского и Залужного, так как конфликт между ними зашел слишком далеко.

Ранее CNN сообщил, что Зеленский уволит Залужного в ближайшие дни. По данным телеканала, это должно произойти до конца недели.

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      Александр Курбатов
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