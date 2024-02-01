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08:45, 1 февраля 2024Бывший СССР

В США назвали сроки увольнения главкома ВСУ

CNN: Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Залужного в ближайшие дни

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в понедельник главкома ВСУ вызвали в офис президента, чтобы сообщить об отставке. Несмотря на то, что официально Залужный все еще занимает свой пост, по данным CNN, его планируют уволить уже к концу недели.

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      Александр Курбатов
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