В США назвали сроки увольнения главкома ВСУ

CNN: Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Залужного в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в понедельник главкома ВСУ вызвали в офис президента, чтобы сообщить об отставке. Несмотря на то, что официально Залужный все еще занимает свой пост, по данным CNN, его планируют уволить уже к концу недели.