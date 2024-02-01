В аэропортах Германии отменили более тысячи рейсов из-за забастовки персонала
В аэропортах Германии было отменено более тысячи рейсов за сутки из-за забастовок персонала, организованных профсоюзом Verdi. Более 200 тысяч пассажиров не смогли совершить запланированные перелеты 1 февраля, сообщает Upday News.
По информации Der Westen, бастуют сотрудники 11 авиагаваней во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Бремене, Ганновере, Лейпциге, Дрездене и Эрфурте. Всего было отменено 1100 вылетов и прилетов.
Verdi призвал работников авиагаваней к забастовке 30 января. Они намереваются добиться повышения оплаты труда.
Аналогичная ситуация сложилась весной прошлого года в аэропорту Берлина. В апреле 2023-го были отменены вылеты всех авиарейсов из-за однодневной забастовки сотрудников службы безопасности. Ее организатором так же выступил профсоюз Verdi, который таким образов был намерен усилить давление в переговорах с руководством авиагавани по поводу увеличения зарплаты сотрудников.