В аэропортах Германии отменили более тысячи рейсов из-за забастовки персонала

Upday News: в аэропортах ФРГ отменили 1100 рейсов из-за забастовки персонала

В аэропортах Германии было отменено более тысячи рейсов за сутки из-за забастовок персонала, организованных профсоюзом Verdi. Более 200 тысяч пассажиров не смогли совершить запланированные перелеты 1 февраля, сообщает Upday News.

По информации Der Westen, бастуют сотрудники 11 авиагаваней во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Бремене, Ганновере, Лейпциге, Дрездене и Эрфурте. Всего было отменено 1100 вылетов и прилетов.

Verdi призвал работников авиагаваней к забастовке 30 января. Они намереваются добиться повышения оплаты труда.

Аналогичная ситуация сложилась весной прошлого года в аэропорту Берлина. В апреле 2023-го были отменены вылеты всех авиарейсов из-за однодневной забастовки сотрудников службы безопасности. Ее организатором так же выступил профсоюз Verdi, который таким образов был намерен усилить давление в переговорах с руководством авиагавани по поводу увеличения зарплаты сотрудников.