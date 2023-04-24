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11:15, 24 апреля 2023Путешествия

В европейском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки

В аэропорту Берлина отменены 240 рейсов из-за забастовки сотрудников службы безопасности

Фото: Jörg Carstensen / dpa / Globallookpress.com

В аэропорту Берлина отменены вылеты всех авиарейсов из-за однодневной забастовки сотрудников службы безопасности. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, в общей сложности в европейской авиагавани в понедельник, 24 апреля, произошла отмена примерно 240 рейсов. «В связи с объявленной предупредительной забастовкой на контроле авиационной безопасности вылеты в понедельник невозможны», — сообщили представители аэропорта Берлин-Бранденбург (BER).

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Уточняется, что отмены и изменения в расписании рейсов могут также затронуть прибывающие в германскую столицу самолеты. Столкнувшихся с проблемами из-за стачки пассажиров просят связываться с авиаперевозчиками или турагентами, чтобы перебронировать полет или найти альтернативные решения.

Забастовка началась в 03:30 понедельника (04:30 мск) и продолжится до полуночи вторника, 25 апреля. Ее организатором выступил профсоюз Verdi, который таким образов намерен усилить давление в переговорах с руководством авиагавани по поводу увеличения зарплаты сотрудников.

Ранее в марте национальная израильская авиакомпания El Al заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива из-за массовых протестов против судебной реформы. Крупнейший перевозчик страны принял соответствующее решение после сообщений в СМИ о всеобщей забастовке в экономике.

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Фариза Бацазова
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