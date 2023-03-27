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13:54, 27 марта 2023Путешествия

Крупнейшая авиакомпания Израиля приостановила вылеты из-за протестов

Израильская авиакомпания El Al приостановила вылеты из Тель-Авива из-за протестов

Фото: Amir Cohen / Reuters

Национальная израильская авиакомпания El Al заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива из-за массовых протестов против судебной реформы. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что крупнейший перевозчик страны принял соответствующее решение после сообщений в СМИ о всеобщей забастовке в экономике. Пассажиров обещали уведомить о появлении изменений во времени вылета.

Ранее в марте аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил вылеты на фоне массовых протестов. По словам лидера профсоюза авиагаваней Израиля Пинхаса Идана, в рамках всеобщей забастовки работники авиапорта заблокировали выполнение рейсов.

26 марта свыше 600 тысяч жителей Израиля вышли на протесты против судебной реформы. Демонстранты собрались около правительственных зданий и заблокировали движение транспорта. В Иерусалиме граждане прорвались сквозь полицейское заграждение к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 27 марта премьер-министр принял решение приостановить судебную реформу, спровоцировавшую многотысячные протесты в стране.

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Дарья Рыбак
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