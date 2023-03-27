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12:05, 27 марта 2023Мир

Нетаньяху решил приостановить вызвавшую протесты реформу

Нетаньяху решил приостановить вызвавшую протесты судебную реформу
СюжетМинобороны:

Фото: Ammar Awad / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение приостановить судебную реформу, спровоцировавшую многотысячные протесты в стране. Об этом сообщает Radio Kan.

Политик заявил об этом главе правительственной коалиции Израиля после совещания с руководителями парламентских фракций партий, входящих в кабмин.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант выступил против проведения судебной реформы и призвал правительство страны приостановить ее из-за угрозы безопасности республики. Он стал первым ключевым министром в правительстве Биньямина Нетаньяху, который выступил против проведения реформы.

«Растущий раскол в нашем обществе проникает в ЦАХАЛ и службы безопасности. Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства. Я не буду протягивать этому руку», — заявил глава Минобороны.

Более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы в Израиле, по оценкам организаторов акции, общее число участников составило 630 тысяч. В Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 300 тысяч израильтян. Отмечается, что протестующие перекрыли шоссе Аялон.

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который, в свою очередь, лишится права отменять решения кабинета министров.

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Виктория Кондратьева
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