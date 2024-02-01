Армения стала членом Международного уголовного суда

В Армении вступил в силу Римский статут

Армения стала полноправным членом Международного уголовного суда, закон о ратификации которого был подписан президентом 13 октября 2023 года.

Голосование за ратификацию Римского статута происходило в парламенте 3 октября, 60 депутатов правящей партии «Гражданский договор» проголосовали за присоединение, оппозиционные силы проголосовали против ратификации.

«По Римскому статуту принято два решения. Одно из них говорит о том, что статут противоречит Конституции. Второе решение было принято в условиях узурпации Конституционного суда, это решение говорит о том, что не противоречит. (...) При этом указанные изменения в Конституции должны были быть проведены путем референдума. Это говорит о том, что правящая партия взяла на себя принятие решения, на которое не имела права», — заявлял представитель оппозиционного блока Арцвик Минасян.

Ранее о ратификации Римского статута в Армении высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнял, что если Армения возьмет на себя международные обязательства, то «здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим».

