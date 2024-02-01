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13:15, 1 февраля 2024Силовые структуры

В автомобиле россиянина нашли 20 килограммов гашиша

В Чувашии полицейские изъяли 20 кг гашиша из машины безработного

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Чувашии полицейские изъяли 20 килограммов гашиша из автомобиля 29-летнего безработного жителя Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Автомобиль марки Toyota Camry, за рулем которого находился злоумышленник, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на 685-ом километре федеральной трассы М-12 «Восток» вечером 25 января.

По данным полиции, при досмотре машины силовики нашли под обшивкой в багажном отсеке оборудованный тайник, из которого изъяли 200 брикетов и четыре полиэтиленовых пакета с наркотическим веществом — всего порядка 20 килограммов гашиша. Фигурант задержан, вину признал. В содеянном раскаялся.

В отношении злоумышленника следствием возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Псковской области таможенники изъяли полтонны гашиша, стоимость которого оценивается в 800 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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