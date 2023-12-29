В российском регионе изъяли полтонны гашиша стоимостью 800 миллионов рублей

В Псковской области таможенники изъяли полтонны гашиша стоимостью 800 млн рублей

В Псковской области таможенники изъяли полтонны гашиша, стоимость которого оценивается в 800 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Запрещенные вещества в Россию хотели провезти двое уроженцев Сербии. Две крупные партии гашиша были в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни.

Сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по области предотвратили преступление. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге таможенники предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 килограммов.