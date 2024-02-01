В Белоруссии опровергли возможность применения ядерного оружия

Генштаб ВС Белоруссии: военная доктрина не содержит механизм применения ТЯО

В новой военной доктрине Белоруссии не содержится положений о механизмах применения тактического ядерного оружия (ТЯО), которое размещено на территории страны. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики полковник Артем Буторин, его слова приводятся в Telegram-канале Министерства обороны.

«Что касается ядерного оружия, то Военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия. Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства», — опроверг возможность использования ТЯО военный.

Буторин добавил, что доктрина сохранила миролюбивую направленность, а Белоруссия не считает ни один народ мира врагом.

Ранее стало известно, что в обновленной военной доктрине Белоруссии перечислены страны и организации, которые являются недружественными для республики. По словам полковника ВС республики Андрея Богоделя, в этот перечень вошли страны НАТО, в том числе США и Польша, а также Украина.