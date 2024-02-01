В Британии оценили ситуацию на фронте для ВСУ и российских военных

Британский аналитик Меркурис: ВСУ больше не наступают, инициатива перешла России

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала оценил ситуацию на фронте и заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не ведут наступательных действий, инициатива перешла к российским военным.

«За последние 24 часа новости поступают только о российских атаках, об украинских не говорится ничего. Общая картина говорит о том, что наступают именно россияне», — уточнил эксперт.

По его мнению, трудности на фронте стали истинной причиной политического кризиса на Украине, из-за которого глава государства Владимир Зеленский захотел уволить главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного.

По информации британских СМИ, 29 января Залужного вызвали в офис президента, в ходе встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этого Залужному было предложено подать в отставку. Тот отказался, и Зеленский сообщил, что сам подпишет указ о его увольнении.