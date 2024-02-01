В ЕС заявили о вынужденном компромиссе с Венгрией по вопросу помощи Украине

Reuters: ЕС вынужденно пошел на компромисс с Венгрией по вопросу помощи Украине

Европейский союз (ЕС) был вынужден пойти на компромисс с Венгрией по вопросу финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных евродипломатов.

Как сообщили источники агентства, соглашение ЕС о финансовой помощи Украине включает в себя ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости».

По итогам саммита Евросоюза в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия согласится на выделение денег Украине Европейским союзом лишь в случае пересмотра способа финансирования. Он предложил ежегодное выделение Украине грантов и кредитов на сумму 12,5 миллиарда евро в течение четырех лет вместо ранее предложенного пакета в размере 50 миллиардов евро.

Ранее глава совета ЕС Шарль Мишель сообщил, что саммит объединения утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. По его словам, решение было принято всеми 27 лидерами стран-членов ЕС, включая Орбана.