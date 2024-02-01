В ЕС заявили о заморозке средств для Венгрии независимо от помощи Украине

Reuters: средства ЕС для Венгрии останутся замороженными независимо от Украины

Средства Европейского союза (ЕС) для финансирования Венгрии останутся замороженными независимо от соглашения по предоставлению помощи Украине. Об этом сообщил Reuters один из европейских дипломатов.

Как указал собеседник агентства, Будапешт по-прежнему не выполняет остальные обязательства перед европейским сообществом, чтобы добиться разморозки средств.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страны ЕС пытаются шантажировать Будапешт, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одобрил предоставление Украине пакета помощи на сумму 50 миллиардов евро.