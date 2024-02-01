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23:46, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

В Германии сравнили отношение властей США к Зеленскому и Залужному

Berliner Zeitung: в случае конфликта США поддержат Залужного, а не Зеленского
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти США, вероятно, встанут на сторону главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом заявила немецкая газета Berliner Zeitung.

Как указывает издание, американская администрация симпатизирует главкому, но в то же время она хотела бы избежать открытой конфронтации между ним и украинским лидером. Отмечается, что, по мнению некоторых украинских обозревателей, Вашингтон предпочтет увидеть на посту президента Украины Залужного, а не Зеленского.

Ситуация обостряется отменой президентских выборов, которые должны были состояться в конце марта, говорится в материале. Предполагается, что весной все чаще будут слышны сомнения в легитимности Зеленского.

Ранее стало известно о боязни офиса главы Украины политического противостояния с Залужным. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, по этой причине главком все еще находится на своей должности на фоне слухов об отставке.

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      Марина Совина
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