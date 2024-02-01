Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:15, 1 февраля 2024Мир

В США рассказали о боязни Зеленского противостояния с Залужным

Politico: офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным
Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: Global Look Press

Офис украинского президента Владимира Зеленского боится политического противостояния с главкомом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники в Киеве.

Как уточнили источники, поэтому Залужный все еще находится на своей должности на фоне слухов об отставке. «Пока Залужный не решил идти в политику, но рассматривает этот вариант, и в администрации президента боятся», — рассказали в Киеве.

Один из чиновников указал, что Залужного собираются уволить, но это не должно было произойти в понедельник, 29 января.

Ранее издание The New York Times (NYT) писало, что украинские власти отложили увольнение главнокомандующего ВСУ из-за утечки данных о его отставке. О предстоящем увольнении сообщили несколько бывших и действующих политиков и журналистов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

      Глава ГУР Украины отказался считать Трампа поклонником России

      В Госдуме призвали ООН признать Украину страной-агрессором

      Повар в VIP-семью и стоматолог вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в России

      Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров

      На Западе раскрыли подробности о перемирии в секторе Газа

      Путин рассказал о производстве в России жизненно важных лекарств

      Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали

      На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России

      Украинские беспилотники сбили над Курской и Белгородской областями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше