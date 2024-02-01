В США рассказали о боязни Зеленского противостояния с Залужным

Politico: офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным

Офис украинского президента Владимира Зеленского боится политического противостояния с главкомом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники в Киеве.

Как уточнили источники, поэтому Залужный все еще находится на своей должности на фоне слухов об отставке. «Пока Залужный не решил идти в политику, но рассматривает этот вариант, и в администрации президента боятся», — рассказали в Киеве.

Один из чиновников указал, что Залужного собираются уволить, но это не должно было произойти в понедельник, 29 января.

Ранее издание The New York Times (NYT) писало, что украинские власти отложили увольнение главнокомандующего ВСУ из-за утечки данных о его отставке. О предстоящем увольнении сообщили несколько бывших и действующих политиков и журналистов.