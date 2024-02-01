В Госдуме отчитали депутата за один элемент одежды

Вице-спикер ГД Яровая отчитала депутата Плякина за надетые на заседание джинсы

В Госдуме отчитали депутата Владимира Плякина, члена фракции «Новые люди», за один элемент одежды — надетые на заседание джинсы. Это следует из трансляции заседания нижней палаты российского парламента, видео доступно на сайте портала «Дума ТВ».

Депутат Плякин вышел к трибуне, чтобы прочитать доклад, однако вице-спикер Думы Ирина Яровая заявила, что парламентарий, по ее мнению, одет неподобающе. Джинсы на депутате она назвала нарушением парламентской этики.

«При всем моем глубоком уважении к каждому, но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах... Вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», — заявила Яровая.

Зампредседателя парламента сравнила джинсы со слишком расслабленным поведением и напомнила, что Плякин представляет своих избирателей.

Давайте завтра с дивана будем вещать. Ничего личного, но давайте с себя начнем, чтобы не было стыдно Ирина Яровая вице-спикер Государственной Думы

Один из самых скандальных депутатов России — избранный в первый созыв Госдумы Вячеслав Марычев — приходил на заседания Госдумы в футболке Megadeath и с пистолетом, противогазе, рясе священника, «костюме алкоголика», славянском одеянии, женской накладной гуди и многих других эпатажных костюмах. Также он размахивал эротическими журналами и пил из банки с надписью «Моча». Коллеги Марычева по первой Думе отмечали, что комиссия по этике смотрела на поведение депутатов от ЛДПР снисходительно.