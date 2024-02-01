В Госдуме предложили национализировать фильм «Мастер и Маргарита»
Депутат Государственной Думы Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом Shot сообщил, что предложил национализировать фильм «Мастер и Маргарита».
Парламентарий возмутился тем фактом, что режиссер проекта Михаил Локшин, который после съемок уехал в США и выступил в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), получает прибыль с выхода картины. По его мнению, эти деньги должны получать россияне, которых он так сильно «ненавидит». Известно, что на создание картины государство выделило 800 миллионов рублей.
При этом в кинокомпании «Марс Медиа», которая занималась продюсированием проекта, рассказали, что привлекли Локшина к сотрудничеству из-за успеха его предыдущей картины «Серебряные коньки». Там также подчеркнули, что работа над «Мастером и Маргаритой» началась более пяти лет назад.
В 2021 году, до начала спецоперации, контракт с кинематографистом закончился, и Локшин уехал в США. Целью проекта, по словам представителей «Марс Медиа», было «сделать фильм, которым могла бы гордиться российская киноиндустрия».
Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить режиссера на финансирование ВСУ и дискредитацию Вооруженных сил России.