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15:55, 1 февраля 2024Культура

В Госдуме предложили национализировать фильм «Мастер и Маргарита»

Депутат Делягин предложил национализировать фильм «Мастер и Маргарита»

Кадр: фильм «Мастер и Маргарита»

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом Shot сообщил, что предложил национализировать фильм «Мастер и Маргарита».

Парламентарий возмутился тем фактом, что режиссер проекта Михаил Локшин, который после съемок уехал в США и выступил в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), получает прибыль с выхода картины. По его мнению, эти деньги должны получать россияне, которых он так сильно «ненавидит». Известно, что на создание картины государство выделило 800 миллионов рублей.

При этом в кинокомпании «Марс Медиа», которая занималась продюсированием проекта, рассказали, что привлекли Локшина к сотрудничеству из-за успеха его предыдущей картины «Серебряные коньки». Там также подчеркнули, что работа над «Мастером и Маргаритой» началась более пяти лет назад.

В 2021 году, до начала спецоперации, контракт с кинематографистом закончился, и Локшин уехал в США. Целью проекта, по словам представителей «Марс Медиа», было «сделать фильм, которым могла бы гордиться российская киноиндустрия».

Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить режиссера на финансирование ВСУ и дискредитацию Вооруженных сил России.

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      Анастасия Астахова
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