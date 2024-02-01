В Госдуме теорию глобального потепления назвали преступной ложью

Вассерман: теория глобального потепления создана для остановки экономики

Теория глобального потепления — это «преступная ложь», заявил в ходе пленарного заседания Госдумы член комитета по просвещению Анатолий Вассерман. Трансляция заседания ведется на сайте «ДумаТВ».

Эта теория придумана для «паралича мировой энергетики», а через нее для остановки мировой экономики, уверен Вассерман. «У меня возникает вопрос, зачем мы принимаем все новые законы, поддерживающие эту преступную ложь, таким образом способствующие разрушению нашего хозяйства?» — спросил он.

Ранее авторы доклада из сборника Агентства стратегических инициатив (АСИ) сообщили, что Россия может получить преимущества от глобального потепления.

Среди плюсов — рост ценности природных активов страны (водных, почвенных и лесных ресурсов), улучшение перспектив развития производств ресурсной экономики и их продукции, в частности водоемкой, включая зерновые и металлы. При возникновении дополнительного спроса на ресурсы Россия сможет ускорить темпы роста ВВП без угрозы для устойчивости национальных водных ресурсов, отметили ученые.