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13:52, 1 февраля 2024Мир

В Кремле назвали причину демонизации России со стороны Европы

Песков: США хотят переложить бремя поддержки Украины на налогоплательщиков ЕС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Демонизация России, которая проводится силами стран Евросюза, нужна для выбивания дополнительных денег от европейских налогоплательщиков. В таком ключе о причинах клеветнических заявлений со стороны Европы высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Ситуация очевидна. Это потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков», — заявил пресс-секретарь, добавив, что США также намерены постепенно переложить финансовое бремя поддержки на ЕС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предоставление Украине военной и финансовой помощи представляет для США выгодную сделку. «Украина — это хорошая сделка для США», — сказал он, добавив, что большая часть предоставляемых США и другими членами НАТО средств инвестируется «в США на покупку американской техники, которую мы отправляем Украине».

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      Виктория Кондратьева
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