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13:16, 1 февраля 2024Россия

В Кремле высказались о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя

Песков заявил об отсутствии подробностей о задержании в Лондоне Овсянникова
Дмитрий Овсянников

Дмитрий Овсянников. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля подробностей о задержании бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в Лондоне. Его высказывание приводит ТАСС в четверг, 1 февраля.

По мнению Пескова, ситуация с экс-чиновником не совсем вопрос Кремля.

31 января газета The Times опубликовала материал, в котором говорилось о задержании в Великобритании экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга России. Как позже разъяснили в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA), россиянина заподозрили в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

«Я не располагаю подробной информацией на этот счет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о произошедшем с чиновником.

Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2017-го по 2019 год. В апреле 2020-го его исключили из партии «Единая Россия» после инцидента в аэропорту в Ижевске, где, он будучи пьяным, обматерил его сотрудников и полицейских.

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      Анна Щербакова
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