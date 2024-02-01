Бывший губернатор Севастополя задержан в Лондоне. Он обвиняется в хранении «криминальных денег»

Times: экс-глава Севастополя Овсянников задержан в Лондоне за нарушение санкций

Экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова задержала полиция Великобритании в его лондонском доме. Об этом сообщила газета The Times, материал, доступный только в бумажном виде, цитирует ТАСС.

Как заявило британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), чиновника подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Овсянникова обвиняют в преднамеренной попытке обойти санкции. Для этого он открыл счет в одном из банков финансовой группы HBOS в британской столице.

82,5 тысячи долларов получил Овсянников в качестве переводов на лондонский счет

Также у бывшего губернатора изъяли крупную сумму наличных, предположительно полученных в результате незаконных финансовых операций.

98,5 тысячи долларов «криминальных денежных средств» наличными изъято полицией у экс-губернатора

Как уточнили в NCA, 46-летнего россиянина задержали 22 января, предварительное слушание по его делу в суде Лондона назначено на 20 февраля.

В отношении Овсянникова с 2017 года действуют британские санкции

Управление по борьбе с преступностью сообщило, что в отношении Овсянникова действуют британские санкции, он находится в санкционном списке МИД Великобритании с 2017 года. Это предполагает арест его активов в Соединенном королевстве.

Овсянников является лицом, в отношении которого действуют британские санкции, что налагает ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам NCA

В британском МИД поясняли введение ограничений тем, что Овсянников «участвовал в дестабилизации Украины, подрыве или создании угрозы ее территориальной целостности», а также получал выгоду за счет поддержки правительства России.

Чиновник также находился под санкциями Европейского союза (ЕС), однако в 2022 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) аннулировал решения Совета ЕС о продлении рестрикций.

В судебном процессе Овсянников заявлял, что перестал занимать должность губернатора Севастополя, а ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.

Овсянников занимал пост главы Севастополя с 2017 года

Чиновник занимал пост губернатора Севастополя с 2017 года, до этого он был временно исполняющим обязанности городского главы. Он набрал на первых прямых выборах губернатора города после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией 71,05 процента голосов.

Летом 2019 года чиновник ушел в отставку, временно исполняющим обязанности стал Михаил Развожаев, в сентябре 2020 года он набрал 85,72 процента голосов избирателей и занял должность губернатора, на которой находится по сей день.

Как отметил тогда секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, отставка Овсянникова стала закономерной. По его словам, на развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств, которые должны идти на нужды города и населения.

К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы Андрей Турчак секретарь генсовета «Единой России»

До переезда на работу в Крым Овсянников был заместителем министра промышленности и торговли в правительстве Дмитрия Медведева, после отставки он вновь стал замглавы Минпромторга.

В 2020 году после скандала в аэропорту Овсянникова уволили с госслужбы

В апреле 2020 года чиновник обматерил сотрудниц аэропорта в Ижевске. Госслужащий вышел из себя после того, как работница авиакомпании попросила его показать посадочный талон на рейс.

После инцидента Овсянников был доставлен в полицию. По данным издания Baza, он попытался сбежать, но безуспешно.

Позже чиновник объяснился, отметив, что впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт. При этом он заверил, что все требования сотрудников авиационной безопасности выполнил.

8 апреля Овсянников был исключен из «Единой России». Позднее СМИ сообщили, что замминистра вскоре покинет свой пост.

23 апреля премьер-министр Михаил Мишустин уволил Овсянникова с должности «в связи с сокращением должности», на госслужбу экс-замминистра не вернулся, он занялся бизнесом. 30 июня суд оштрафовал чиновника за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство.