Первый всенародный

10 сентября в Севастополе в единый день голосования произошло историческое событие. Впервые горожане сами выбирали губернатора. Победил временно исполняющий обязанности главы города Дмитрий Овсянников («Единая Россия») — его поддержали 71,05 процента избирателей при явке 34,21 процента. «Лента.ру» следила за ходом волеизъявления.

За явным преимуществом

Согласно данным всех 184 участковых комиссий, за Овсянникова проголосовали 77406 человек. На втором месте — кандидат от КПРФ Роман Кияшко (16 процентов), на третьем — Илья Журавлев от ЛДПР (7,61 процента). Иван Ермакова из «Патриотов России» набрал 2,13 процента, Николай Кряжев из Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) — 0,5 процента. Выборы губернатора всегда были одной из самых горячих тем севастопольской политики. В составе Украины главу города присылали из Киева. В 2014-2016 годах губернатор Севастополя утверждался местным парламентом, кандидатуры предлагал президент РФ. Нынешние прямые выборы — первые и, понятно, войдут в историю.

Избирательные участки (всего их было 184) открылись в 8 утра. В списках для голосования значилось 306 тысяч граждан. Кроме того, в Севастополе состоялись довыборы одного депутата в местный парламент. Им стал представляющий «Единую Россию» директор филиала МГУ Иван Кусов.

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Весь день наблюдатели внимательно следили за показателями явки. К 12:00 в голосовании приняли участие около 47,5 тысяч граждан, то есть 15,06 процента горожан с правом голоса. Выделялся участок номер 6 в Гагаринском районе: там явка достигла 30,4 процента. Итоговый результат — 34,21 процента. В Крыму еще лето, 10 сентября столбик термометра в Севастополе поднялся до 27 градусов. Вероятно, часть горожан предпочла походу на избирательные участки поездку на дачу или на море.

Самыми организованными были военные. Заместитель командующего Черноморского флота Юрий Ореховский сообщил, что уже к 12:00 в голосовании приняли участие три четверти военнослужащих Черноморского флота и членов их семей. Впервые в выборах приняли участие моряки, находящиеся в дальнем плавании: около 600 человек проголосовали на фрегате «Адмирал Эссен» и гидрографическом судне «Экватор». «Два избирательных участка созданы на кораблях, которые выполняют задачи в дальней морской зоне. В соответствии с законом созданы избиркомы. Голосование проходит организованно. Связь поддерживается постоянно. Проголосовали уже все», — сказал Ореховский.

Эксперты отмечают, что общая явка находится на среднероссийском уровне. Так, на выборах губернатора Ярославской области явка составила 33,86 процента, в Новгородской области к участкам пришли 28,35 процента избирателей, в Томской области — 25,77 процента. Руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе Наталья Киселева объяснила такую явку референдумным сценарием выборов. «Собственно, в Севастополе не нашлось кандидата, который бы составил реальную конкуренцию врио губернатора Дмитрию Овсянникову. Акцент оппонентов на своем местном происхождении был хоть и популярным среди севастопольцев, но недостаточным фактором для победы на выборах», — считает она.

Наибольшую организованность продемонстрировали военнослужащие Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В штатном режиме

Важно, что выборы прошли в спокойной, рабочей обстановке. Не было никаких серьезных жалоб, нарушений. «Обращений, говорящих о том, что на избирательных участках зафиксированы какие-то нарушения или неправомерные действия со стороны как членов участковых избирательных комиссий, так и наблюдателей, в городскую избирательную комиссию не поступало», — сказал представитель избирательной комиссии города Севастополя во время прямого включения в информационном центре ЦИК России. Отсутствие жалоб подтвердил также уполномоченный по правам человека в городе Павел Буцай. «Выборы прошли на высоком организационном уровне и, что самое главное, все кандидаты имели равные условия, что позволило провести избирательный процесс без нарушений, которые могли бы повлиять на результаты», — отметила председатель регионального отделения Российского общества политологов Дарья Маковская.

Легитимность состоявшегося волеизъявления признали и наблюдатели. Всего за ходом голосования следили 695 наблюдателей, на избирательных участках работали представители 42 средств массовой информации. Горожанам помогали также 300 волонтеров. В качестве международных экспертов на выборах присутствовали депутаты Национального собрания Франции Тьерри Мариани и Николя Дьюик. «Мы отметили, что выборы проходят согласно всем международным правовым стандартам: на граждан не оказывается давление, серьезных нарушений не выявлено. Особенность Севастополя, что голосуют все горожане: и молодежь, и жители преклонного возраста. В Европе в избирательном процессе более активны люди постарше», — сказал Мариани. В свою очередь, Дьюик отметил поступательное развитие региона. «Мы посещали Севастополь до 2014 года и сейчас отмечаем, что ремонтируются дороги, появляются новые зоны отдыха и парки. Выборы главы региона — это возможность для каждого севастопольца поучаствовать в судьбе города», — подчеркнул он.

Дмитрий Овсянников сумел наладить диалог с группами влияния в Севастополе Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Технократ президентского призыва

Дмитрий Овсянников — 40-летний технократ из призыва губернаторов 2016 года. Севастополь всегда был сложным регионом — население здесь политически-активное, инфраструктура не развитая, общественная жизнь бурная. За короткое время Овсянникову, однако, удалось расположить горожан к себе. Во-первых, он сумел наладить диалог с севастопольской элитой. Предыдущий губернатор Сергей Меняйло вступил в конфликт с популярным депутатом заксобрания, бывшим «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым. Основанием для критики стала в первую очередь проводимая командой Меняйло градостроительная политика: на месте севастопольских парков и скверов росли многоэтажные жилые комплексы, а в центре города один за другим развернулись сопряженные со скандалами ремонты. Нынешние власти города подчеркивают готовность к диалогу с севастопольцами и общественными организациями. Ушли в прошлое раздиравшие высшие эшелоны власти склоки и скандалы. Алексей Чалый заявил, что поддерживает кандидатуру Овсянникова на губернаторских выборах.

Долгие годы не самые простые отношения были у правительства города с командованием Черноморского флота. Обострились споры в ходе обсуждения Генплана. В результате, однако, стороны достигли взаимопонимания. «Безусловным приоритетом для нас являются все компетенции, связанные с обслуживанием Черноморского флота. Флот сейчас динамично развивается, имеет глубоко проработанную стратегию модернизации. Есть она сегодня и у города. Рад, что у нас общее видение будущего Севастополя, общее желание сделать наш город экономически процветающим и комфортным для жизни», — говорит Овсянников. Командующий ЧФ адмирал Александр Витко констатирует, что по всем этим направлениям «между флотом и правительством налажено четкое и конструктивное взаимодействие».

Еще один конфликт в городе мог разгореться из-за принятия Генплана. Однако, по итогам бурных обсуждений Овсянников поручил учесть все мнения жителей города и отправил документ на доработку. Особо глава города подчеркнул, что права собственности на землю и жилье при любых обстоятельствах остаются неприкосновенными.

Вероятно, привлекли симпатии горожан и кадровые решения Овсянникова. Так, в марте он уволил директора предприятия «Севавтотранс» Дмитрия Ярошко. Глава города обратил внимание на то, что большая часть закупленных городом автобусов простаивает на стоянках и не осуществляет перевозки. Кроме того, в Севастополе не действовало социальное такси, хотя этот вид транспорта должен работать круглосуточно.

Дмитрий Овсянников набрал 71,05 процента голосов избирателей Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Навеки с Россией

В итоге можно сказать, что выборы губернатора завершили правовую интеграцию города в состав России. Один из наблюдателей, член Совета при президенте по развитию гражданского общества Максим Шевченко отметил, что Севастополь уже полностью вписался в состав РФ. «Народ у нас как рассуждает — все хорошо, а раз все хорошо, зачем ходить голосовать? Поэтому я думаю, что явка в 30 с чем-то процентов по России — это нормальная средняя явка по региону. Это говорит о том, что Севастополь полностью вписался и уместился в Российской Федерации», — сказал он. И добавил, что выборы символизируют также переход города от конфликтного состояния к развитию. «Стабильное спокойствие, которое я наблюдал в селах, говорит о том, что люди с ощущения конфликта, который здесь был, перешли к мирному созиданию и развитию региона. Мне очень понравились дороги в Севастополе. Они частично пересекаются с Крымом, так вот, когда возвращаешься в Севастополь, дороги снова становятся дорогами, а не разбитой серой полосой с кусками асфальта», — подчеркнул он.

Ему вторит директор института политических исследований Сергей Марков. «С одной стороны, эти выборы в Севастополе говорят, что заканчивается переходный период, и регион все больше интегрируется в Россию. С другой стороны, не секрет, что большая часть врио губернаторов была предложена президентом. И на этих выборах президент как бы просил разделить с ним ответственность за этих врио губернаторов. Поэтому голосование за действующих глав регионов являлось выражением отношения к президенту Российской Федерации. Вот это самое главное. И участие Севастополя в выборах — это участие в общественно-политической жизни России. Жители Севастополя как бы еще и еще раз голосуют, как они голосовали на референдуме в 2014 году», — отметил эксперт.