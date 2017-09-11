Овсянников победил на первых в истории прямых выборах губернатора Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников («Единая Россия») набрал 71,05 процента голосов избирателей на выборах главы города. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ГАС «Выборы».

Согласно данным всех 184 участковых комиссий, за Овсянникова проголосовали 77406 человек. За ним следует кандидат от КПРФ Роман Кияшко, набравший свыше 16 процентов голосов. На третьем месте — Илья Журавлев от ЛДПР (7,61 процента). Далее следуют Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости).

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Явка избирателей, как сообщил агентству председатель городской избирательной комиссии Александр Петухов, составила 34,21 процента. По его словам, информация о нарушениях не поступала.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку руководившего тогда Севастополем Сергея Меняйло и назначил его своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Врио главы города стал Овсянников, который до назначения в Крым был заместителем главы Минпромторга России.

Выборы губернатора Севастополя путем прямого волеизъявления горожан впервые прошли 10 сентября в единый день голосования.