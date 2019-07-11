Путин уволил губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Овсянников ушел в отставку по собственному желанию, уточнили в Кремле.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» и бывший врио главы Хакасии Михаил Развожаев. Он проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».

Ранее 11 июля со своего поста был снят глава крымского управления МВД Олег Торубаров. Он занимал эту должность с августа 2018 года. Исполнять обязанности министра назначен замглавы ведомства Павел Каранда.

Дмитрий Овсянников руководил Севастополем с июня 2016 года как и.о., в сентябре 2017-го полноценно вступил в должность губернатора, одержав победу на прямых выборах главы города. До переезда на работу в Крым был заместителем министра экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева.

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