Губернатор Севастополя подал иск о бездействии председателя Заксобрания

Губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников подал административное исковое заявление в Ленинский районный суд Севастополя о признании незаконным бездействия председателя Законодательного Собрания города Екатерины Алтабаевой. Об этом, как сообщается на сайте правительства Севастополя, заявил представитель губернатора в Заксобрании, начальник Правового управления правительства Севастополя Михаил Вавилов.

«Сегодня, на сессии Законодательного Собрания нам порекомендовали обращаться в суд, если правительство что-то не устраивает. Мы этой рекомендации следуем. Не далее, как вчера, губернатором города Севастополя был подан административный иск в Ленинский районный суд Севастополя. Ответчиком по делу выступает председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Борисовна Алтабаева. Административное исковое заявление связано с отказом в созыве внеочередного пленарного заседания Законодательного Собрания в декабре прошлого года», — сообщил Михаил Вавилов.

Ранее, 8 декабря 2017 года губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников направил в адрес председателя Законодательного Собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой требование о созыве внеочередного пленарного заседания Законодательного собрания на 20 декабря 2017 года для рассмотрения и принятия закона «О бюджете города Севастополя на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».

Председателем Законодательного Собрания внеочередное заседание созвано не было. 21 декабря 2017 года на имя губернатора города поступил ответ, из которого следует, что руководитель парламента не стала созывать внеочередное заседание.

Право губернатора города Севастополя на созыв внеочередного заседания Законодательного Собрания предусмотрено статьей 18 пунктом 7 Закона «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ, а также пунктом 5 части 2 статьи 26 Устава города Севастополя.

Внеочередное заседание Заксобрания созывается распоряжением его председателя в течение десяти дней с момента поступления требования о созыве внеочередного заседания. «Таким образом, бездействие председателя Законодательного Собрания города Севастополя, выразившееся в непринятии распоряжения о созыве внеочередного заседания законодательного органа в 10-дневный срок с момента получения требования губернатора о созыве внеочередного заседания, является незаконным, нарушает право губернатора на созыв внеочередного заседания Законодательного Собрания города Севастополя», — уточнил Михаил Вавилов.

