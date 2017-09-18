Овсянников вступил в должность губернатора Севастополя

Избранный большинством севастопольцев на всенародных выборах главы города Дмитрий Овсянников в понедельник, 18 сентября, принес присягу губернатора Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния ее жителей», — зачитал присягу Овсянников.

Материалы по теме Первый всенародный Как Дмитрий Овсянников стал губернатором Севастополя

В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева, командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Выборы губернатора Севастополя прошли 10 сентября. По результатам обработки 100 процентов бюллетеней, Овсянников набрал 71,05 процента голосов избирателей. Согласно данным всех 184 участковых комиссий, за Овсянникова проголосовали 77406 человек. За ним следовал кандидат от КПРФ Роман Кияшко, набравший свыше 16 процентов голосов. Явка избирателей составила 34,21 процента. Информация о нарушениях не поступала.

Прямые выборы губернатора Севастополя стали первыми в истории города.