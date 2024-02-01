В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова

The Times: экс-губернатор Севастополя Овсянников задержан в Лондоне

Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на The Times.

Британская газета приводит данные Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). Материал опубликован только в бумажной версии издания. Согласно данным, Овсянникова арестовали в его доме в британской столице 22 января. Ему предъявлено обвинение в «нарушении санкций и отмывании денег».

По данным агентства, Овсянников получал переводы на общую сумму в 82,5 тысячи долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS. Кроме того, у него изъяли наличные деньги в размере 98,5 тысячи долларов. Полиция предполагает, что они также получены в результате незаконных финансовых операций. Предварительное слушание по делу назначено на 20 февраля.

Овсянников был губернатором Севастополя с 2016 года. Президент России Владимир Путин освободил его от должности 11 июля 2019 года.