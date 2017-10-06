Команда молодости

Почти месяц прошел после состоявшегося 10 сентября единого дня голосования. Тогда жители 16 российских регионов выбрали себе губернаторов. В большинстве этих субъектов победители только приступают к формированию команды. Особняком стоит, пожалуй, только Севастополь. «Лента.ру» разбиралась в особенностях кадровой политики новых губернаторов.

Кадры меняют все

Создание своей команды — первое, с чего начинает любой руководитель. Понятно, что главам регионов нужно опираться на людей, которым они всецело доверяют. Масштаб и важность решений, которые они принимают, не допускают перекладывания ответственности на малознакомого человека. О подборе кадров новыми губернаторами отдельно высказался президент России Владимир Путин. По его словам, формирование команд новых губернаторов должно проходить в открытой и понятной форме. «Мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Начали это в свое время с Агентства стратегических инициатив, и по некоторым другим направлениям сделали это. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована», — сказал президент, добавив, что губернаторам следует действовать так же и при формировании региональных команд.

Действительно, многие вновь избранные губернаторы проработали в своих регионах всего несколько месяцев и до выборов старались громких кадровых решений не принимать. Соответственно, именно сейчас у них наступила горячая пора формирования своей команды. Так, губернатор Саратовской области Валерий Радаев возглавил регион в марте 2017-го. Уже на следующий день после выборов — 11 сентября — он объявил, что мэр Саратова Валерий Сараев принял решение уйти в отставку из-за нарушений в Единый день голосования. Кроме того, были уволены все председатели территориальных избирательных комиссий. Основанием стали многочисленные жалобы на организацию их работы. 2 сентября Радаев объявил о том, что в новом правительстве хотел бы видеть больше молодежи. «Мы должны на конкурсной основе привлекать сотрудников более широкого формата, давать возможность молодым. Сегодня у нас есть много молодежи, которой тоже необходимо попробовать себя реализовать в этой части», — сказал он.

Александр Евстифеев произвел масштабную кадровую ротацию в Марий Эл Фото: Егор Алеев / ТАСС

Похожая ситуация сложилась в республике Марий Эл. Триумфатор выборов Александр Евстифеев стал исполнять обязанности главы региона в апреле. Его предшественник — Леонид Маркелов — возглавлял регион 16 лет, но был арестован по делу о взятке в 235 миллионов рублей. Понятно, что в таких условиях Евстифееву пришлось ускоренными темпами перекраивать чиновничий корпус. «Те, кто будет путать свою шерсть с государственной, будут уволены», — предупредил он в ходе прямой линии. За первый месяц своей работы новый глава региона уволил девятерых республиканских руководителей. В отставку были отправлены трое зампредов — Гульфия Габдул-Бариева, министр социального развития Надежда Климина и министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Краснов. Кроме того, в отставку ушли министр образования и науки Галина Швецова, министр юстиции Татьяна Григорьева, министр спорта Сергей Киверин и врио министра государственного имущества Виктор Мусин. Главу Мипромтранса Вячеслава Пашина Евстифеев уволил со скандалом, заявив о катастрофической ситуации в отрасли.

Снята с должности была также начальник управления государственной гражданской службы, кадровой работы и государственных наград главы республики Марий Эл Светлана Хлебникова. Позже кресла лишилась министр экономического развития и торговли Марий Эл Фарида Харафеева. Пришлось освободить кабинет и Станиславу Швецову — верной правой руке Маркелова. Он заведовал управлением внутренней политики и контроля главы республики. В июле был уволен первый заместитель председателя правительства Николай Куклин. Сообщается, что решение приняли по результатам проверки контрольно-счетной палатой России эффективности расходования бюджетных средств в Марий Эл. При этом сразу после выборов главы региона 10 сентября правительство республики в полном составе сложило свои полномочия. Да, процедура плановая, предписанная Конституцией, но похоже республика за год вынуждена будет пережить сразу две крупные кадровые чистки.

11 сентября свои полномочия сложил директор департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов Фото: sevastopol.gov.ru

В рабочем порядке

В итоге регионы в период формирования бюджетов и планов на следующий год оказываются в ситуации смены руководителей, что влечет кадровые перестановки по нижестоящим уровням и подведомственным учреждениям. Особняком на этом фоне выглядит ситуация в Севастополе. В городе 10 сентября впервые был всенародной избран губернатор, однако и сама процедура, и последующее решение кадровых вопросов проходит исключительно в рабочем режиме. Да, победитель голосования молодой технократ Дмитрий Овсянников анонсировал ряд изменений в чиновничьем аппарате. По его словам, изменения пройдут на уровне вице-губернаторов и руководителей департаментов. В частности, 11 сентября свои полномочия сложил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. Как уточнил Овсянников, «в минувшую пятницу у Андрея Чибисова истек трудовой контракт, который продлеваться не будет».

«После 10 сентября будут приниматься те решения, которые накопились — в нашей команде появится 5 – 6 новых руководителей, которые будут работать более активно. Основным критерием для меня является профессионализм кандидата. У нас большой блок вопросов касается элементарного наведения порядка во всех процессах, поэтому мы ориентируемся на специалистов, которые способны в разы интенсивнее работать и параллельно наводить порядок», — подчеркнул губернатор.

Да, в течении года он тоже принимал жесткие кадровые решения, но делалось это точечно. Так, в августе из-за многочисленных жалоб врачей и пациентов была уволена глава департамента здравоохранения Севастополя Ольга Емельяненко. В марте в отставку был отправлен директор предприятия «Севавтотранс» Дмитрий Ярошко. Овсянников подчеркнул, что что большая часть закупленных городом автобусов простаивала на стоянках и не осуществляла перевозок. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора предупредил о росте тарифов на городских автобусных маршрутах.

Дмитрий Овсянников стал первым всенародно избранным губернатором города Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Взгляд в будущее

При ближайшем рассмотрении становится понятно, что Овсянников готовился не к дню выборов, а смотрел гораздо дальше. В частности, им была сформирована Стратегия социально-экономического развития города до 2030 года. Предполагается до 2020 года инвестировать более 20 миллиардов рублей в дороги, завершить строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в семь раз, вылов рыбы — в два раза; сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.

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Документ одобрили и федеральный центр, и законодательное собрание города. На его основе были сформированы госпрограммы на пятилетний срок. В частности, программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2018–2022 годы» предполагает оказание государственной поддержки свыше 17 тысячам субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем финансирования программы — 408,5 миллиона рублей. Кроме того, на пятилетний срок приняты программы развития промышленности, земельных и имущественных отношений, развития градостроительной деятельности, социальной защиты, охраны труда и содействия занятости, развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов, жилищно-коммунальной инфраструктуры, информационного общества, гражданского управления.

Сопредседатель Ассоциации политологов Крыма Александр Форманчук говорит, что выборы стали историей успеха Севастополя. «Я хочу поздравить всех жителей города. Впервые за всю историю здесь появился всенародно избранный губернатор. Долгие годы жители боролись за право самим выбирать себе власть, при Украине на это сложно было надеяться. Сейчас у Овсянникова есть серьезная поддержка. Его кандидатуру поддержал президент России Владимир Путин, а авторитет главы государства в городе непререкаем», — отмечает эксперт. Он добавляет, что губернатор планомерно и скрупулезно выстраивает свою команду. По словам политолога, в ближайшее время чиновники должны начать более активно взаимодействовать с городскими сообществами, именно здесь кроется зона роста и развития Севастополя.