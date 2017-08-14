В Севастополе назначили нового главу департамента здравоохранения

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назначил Антона Бахлыкова главой департамента здравоохранения. Ранее чиновник занимал должность заместителя руководителя данного ведомства. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает пресс-служба правительства города.
Овсянников представил нового руководителя департамента в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя. Глава города отметил, что за период своей работы в ведомстве Бахлыков показал системный подход в повышении качества оказания медицинской помощи населению, а также пожелал новому руководителю успешной работы по модернизации системы здравоохранения Севастополя.
11 августа была уволена глава департамента здравоохранения Севастополя Ольга Емельяненко, передавал портал SevastopolMedia.ru. Отмечается, что вопрос ее отставки назревал давно из-за многочисленных жалоб на нее пациентов и врачей.
21 июля Овсянников подписал закон о Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. В апреле заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак положительно оценил Стратегию. Документ Овсянников представил ему в ходе встречи на Ялтинском международном экономическом форуме.