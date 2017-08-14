В Севастополе назначили нового главу департамента здравоохранения

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назначил Антона Бахлыкова главой департамента здравоохранения. Ранее чиновник занимал должность заместителя руководителя данного ведомства. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает пресс-служба правительства города.

Овсянников представил нового руководителя департамента в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя. Глава города отметил, что за период своей работы в ведомстве Бахлыков показал системный подход в повышении качества оказания медицинской помощи населению, а также пожелал новому руководителю успешной работы по модернизации системы здравоохранения Севастополя.

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11 августа была уволена глава департамента здравоохранения Севастополя Ольга Емельяненко, передавал портал SevastopolMedia.ru. Отмечается, что вопрос ее отставки назревал давно из-за многочисленных жалоб на нее пациентов и врачей.

21 июля Овсянников подписал закон о Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. В апреле заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак положительно оценил Стратегию. Документ Овсянников представил ему в ходе встречи на Ялтинском международном экономическом форуме.