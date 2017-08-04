Медведев поручил Овсянникову продолжить программы социального строительства

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе двусторонней встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым поручил главе города продолжать реализацию программ социального строительства. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Очевидно, что результаты работы органов власти и вас как руководителя проявляются именно в тех социальных объектах, которые удалось построить за последнее время, поскольку никакого социального строительства в предыдущий период не велось, ни по детским садам, ни по школам, ни по дорогам. Эти программы нужно обязательно продолжить», — обратился Медведев к Овсянникову.

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Премьер-министр также обратился к главе города с просьбой «обеспечить реализацию данных поручений на объектах города».

Овсянников со своей стороны отметил, что власти Севастополя благодаря поддержке правительства страны «нарастили темп работы по всем направлениям, в том числе, по социальному сектору». «В этом году в Севастополе сданы 2 детских сада. До конца года будут сданы еще три. Это первые социальные объекты за последние 20 лет (...). В ближайшие три года в Севастополе будут построены еще 12 объектов, что позволит полностью закрыть очередь в эти учреждения. Кроме детских садов мы строим и школы. Первая будет сдана уже к 1 сентября», — рассказал врио губернатора.

В этот же день премьер-министр РФ провел на судостроительном заводе «Море» в Феодосии совещание о состоянии и перспективах развития промышленности на полуострове. На нем присутствовали вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович, глава Республики Крым Сергей Аксенов и Овсянников.

Медведев отметил, что «Севастополь и Крым обладают большим промышленным потенциалом». Глава правительства также высказал мнение, что перспективными направлениями для развития в городе будут приборостроение, модернизация электросетевой инфраструктуры в рамках проекта «Энерджинет» — программы по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках.