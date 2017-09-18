Овсянников посетил места славы Севастополя перед принесением присяги губернатора

Избранный губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о своих эмоциях перед официальным вступлением в должность главы города. Соответствующую запись он опубликовал в понедельник, 18 сентября, на своей странице в Facebook.

«Сегодня, пожалуй, самый важный, ответственный и волнительный для меня день. Мне предстоит принести присягу и вступить в должность губернатора города Севастополя», — отметил он.

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Овсянников сообщил, что перед мероприятием посетил знаковые места города: руины древнего Херсонеса, Свято-Владимирский собор, усыпальницу адмиралов, Мемориал героической обороны и освобождения Севастополя. «Отдал дань уважения героическому прошлому города, его создателям и защитникам. Получил напутствия и благословение на дальнейшую работу во благо Севастополя и горожан», — подчеркнул он.

Дмитрий Овсянников был избран на пост губернатора Севастополя по результатам прошедших в городе 10 сентября выборов. Его поддержали 71,05 процента избирателей при явке 34,21 процента. С июля 2016-го Овсянников был временно исполняющим обязанности губернатора. За это время федеральными и местными властями была одобрена Стратегия социально-экономического развития города до 2030 года, реализован ряд социальных проектов.

