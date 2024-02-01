В Москве раскрыли аферу с кражей 15 телевизоров на 1,7 миллиона рублей

В Москве полицейские раскрыли аферу по хищению 15 телевизоров на 1,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 40-летний фигурант нашел в интернете предложение о подработке: он должен был перевезти дорогую технику. Мужчина откликнулся и отправил к заказчику водителя грузовой машины, которого нанял для этой задачи. Когда телевизоры погрузили в авто, мошенник позвонил шоферу и сказал, что конечная точка доставки изменилась. Водитель, ничего не заподозрив, привез электронику, куда сказал наниматель. Тогда подозреваемый забрал ее и перепродал.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Полицейские нашли десять телевизоров и изъяли их. Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде.

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