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10:01, 1 февраля 2024Силовые структуры

В Москве раскрыли аферу с кражей 15 телевизоров

В Москве раскрыли аферу с кражей 15 телевизоров на 1,7 миллиона рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве полицейские раскрыли аферу по хищению 15 телевизоров на 1,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 40-летний фигурант нашел в интернете предложение о подработке: он должен был перевезти дорогую технику. Мужчина откликнулся и отправил к заказчику водителя грузовой машины, которого нанял для этой задачи. Когда телевизоры погрузили в авто, мошенник позвонил шоферу и сказал, что конечная точка доставки изменилась. Водитель, ничего не заподозрив, привез электронику, куда сказал наниматель. Тогда подозреваемый забрал ее и перепродал.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Полицейские нашли десять телевизоров и изъяли их. Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Перми юноша похитил 15 коробок конфет из супермаркета и съел.

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      Екатерина Кашурникова
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