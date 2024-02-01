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10:34, 1 февраля 2024Россия

В Москве вдова участника СВО обвинила врача в насмешках над мужем

Вдова участника СВО обвинила врача московской поликлиники в поддержке Украины

Фото: Vitte Yevhen / Shutterstock / Fotodom

Вдова участника специальной военной операции обвинила врача московской поликлиники № 140 в насмешках над ее покойным мужем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам женщины, она с детьми пришла на прием. Врач поинтересовалась, почему сын россиянки капризничает. Получив ответ, что мужчина не вернулся с СВО, медик якобы заявила, что мужчина был «законной целью для Украины».

После случившегося руководство поликлиники пыталось успокоить вдову бойца. «Я так поняла, [инцидент] замять хотят», — сказала она. Женщина уже написала заявление в полицию.

Ранее в Петербурге задержали сотрудницу Института прикладной астрономии РАН за поддержку Украины. На нее донес 22-летний студент СПбГУ из Донецка, который ранее служил добровольцем в зоне спецоперации.

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      Алан Босиков
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