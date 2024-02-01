В Москве вдова участника СВО обвинила врача в насмешках над мужем

Вдова участника СВО обвинила врача московской поликлиники в поддержке Украины

Вдова участника специальной военной операции обвинила врача московской поликлиники № 140 в насмешках над ее покойным мужем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам женщины, она с детьми пришла на прием. Врач поинтересовалась, почему сын россиянки капризничает. Получив ответ, что мужчина не вернулся с СВО, медик якобы заявила, что мужчина был «законной целью для Украины».

После случившегося руководство поликлиники пыталось успокоить вдову бойца. «Я так поняла, [инцидент] замять хотят», — сказала она. Женщина уже написала заявление в полицию.

Ранее в Петербурге задержали сотрудницу Института прикладной астрономии РАН за поддержку Украины. На нее донес 22-летний студент СПбГУ из Донецка, который ранее служил добровольцем в зоне спецоперации.