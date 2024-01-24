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18:55, 24 января 2024Россия

В Петербурге задержали астронома за поддержку Украины. На нее донес студент из Донецка

Студент СПбГУ из Донецка сдал в полицию астронома за поддержку Украины
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: URA.RU / ТАСС

Полиция Санкт-Петербурга задержала 45-летнюю сотрудницу Института прикладной астрономии РАН за поддержку Украины. На нее донес 22-летний студент СПбГУ из Донецка, который ранее служил добровольцем в зоне специальной военной операции (СВО).

Молодой человек пояснил оперативникам, что в ходе беседы на станции метро «Достоевская» ученая рассказала ему о симпатиях к действиям украинской армии. Кроме того, студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 сантиметра. Теперь ей может грозить административная статья.

Задержанная подписывала открытое письмо против военных действий

В действиях женщины усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации Вооруженных сил России. Издание «Фонтанка» также отмечает, что женщина в начале СВО подписала открытое письмо, призывающее остановить военные действия на Украине. Под этим письмом подписались и другие ее коллеги-ученые.

Коридор СПбГУ

Коридор СПбГУ . Фото: NSmirnova / Wikimedia

Студент, написавший на нее донос, выступает на мероприятиях патриотической направленности в роли спикера.

В Донецке молодой человек получил высшее образование, ушел добровольцем на фронт, демобилизовался. Затем он поступил в СПбГУ, где изучает сферу международных отношений. Издание не раскрывает имен женщины и студента.

Это не первый случай доноса за слова об Украине

Накануне, 23 января, медицинского работника по доносу коллег оштрафовали за слова о страдающих на Украине внуках. Жительница Камчатки обсуждала с другими медиками спецоперацию и в ходе беседы заявила, что ее внуки вынуждены почти каждую ночь спать в коридоре, а также что среди бойцов Вооруженных сил РФ есть «асоциальные» элементы.

Фото: Sebastian Gollnow / DPA / Globallookpress.com

Коллеги оштрафованной в свидетельских показаниях заявили, что «пытались пресечь высказывания», однако та настаивала на своей правоте, и собеседницы записали разговор на диктофон. Изучив запись, суд признал россиянку виновной в дискредитации ВС РФ и назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

До этого учительницу в Южноуральске наказали за дискредитацию военных и негативные высказывания об СВО на уроке — суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

В России хотят конфисковывать имущество за фейки об армии

Российские следователи за два года возбудили 273 уголовных дела за распространение ложной информации про Российскую армию, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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По его словам, в 2023 году было возбуждено 90 дел о фейках. В суды было направлено 134 дела, фигурантами которых стали 136 человек. За дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) к уголовной ответственности были привлечены 45 граждан, а всего следователи возбудили 81 уголовное дело.

24 января Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает конфискацию имущества за дискредитацию Вооруженных сил России. Согласно документу, лишать имущества предлагается тех, кто «распространяет ложную информацию о Вооруженных силах, а также выступает с призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства».

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      Варвара Кошечкина
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