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10:20, 15 января 2024Силовые структуры

Раскрыто число уголовных дел о фейках про Российскую армию

Бастрыкин: 273 дела о фейках про ВС РФ возбуждено за два года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следователи возбудили за два года 273 уголовных дела за распространение ложной информации про Российскую армию. Число таких дел РИА Новости раскрыл председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По его словам, в 2023 году дел о фейках было возбуждено 90. В суды направлено было 134 дела, фигурантами которых стали 136 человека.

За дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) к уголовной ответственности были привлечены 45 граждан, а всего следователи возбудили 81 уголовное дело.

СКР в 2023 году направил в суды 227 уголовных дел о террористических преступлениях в отношении 280 человек, в том числе за финансирование терроризма — завершено расследование 34 дел, возбужденных по этой статье.

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      Любовь Ширижик
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