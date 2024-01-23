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10:42, 23 января 2024Россия

В России врача оштрафовали за слова о страдающих на Украине внуках и армии

На Камчатке медика оштрафовали за слова о страдающих на Украине внуках

Фото: Unsplash

На Камчатке медицинского работника по доносу коллег оштрафовали за слова о страдающих на Украине внуках. Об этом сообщает портал «Кам24», приговор также опубликован на портале Вилючинского городского суда Камчатского края.

По сообщению пресс-службы суда, о противоправных действиях медика в полицию сообщили коллеги женщины. Врач обсуждала с другими медиками спецоперацию России на Украине и в ходе беседы заявила, что ее внуки вынуждены почти каждую ночь спать в коридоре, а также, что среди бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ есть «асоциальные» элементы.

Коллеги оштрафованной в свидетельских показаниях заявили, что «пытались пресечь высказывания», однако та настаивала на своей правоте, и собеседницы записали разговор на диктофон.

Изучив диктофонную запись, суд признал россиянку виновной в дискредитации ВС и назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Южноуральске наказали 63-летнюю учительницу за дискредитацию военных и негативные высказывания на уроке о специальной военной операции России.

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      Марк Леонов
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