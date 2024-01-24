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11:04, 24 января 2024Россия

Студент из Донецка сдал полиции петербургского астронома после разговора об СВО

В Петербурге студент сдал полиции астронома, выразившую поддержку Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге студент из Донецка сдал полиции 45-летнего астронома, которая во время разговора в метро о специальной военной операции (СВО) выразила поддержку Украине. Об этом стало известно «Фонтанке».

Издание выяснило, что женщину задержали накануне возле станции «Владимирская». Заявление на нее поступило от 22-летнего молодого человека.

Последний пояснил оперативникам, что в ходе беседы на «Достоевской» горожанка рассказала о симпатиях к действиям украинской армии. Кроме того, студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 сантиметра. В действиях гражданки усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации Вооруженных сил России, пояснила «Фонтанка».

В начале спецоперации сотрудница Института прикладной астрономии РАН вместе с другими учеными подписывала открытое письмо против боевых действий. Студент, написавший на нее донос, выступает на мероприятиях патриотической направленности в роли спикера.

В Донецке он получил высшее образование, ушел добровольцем на фронт, демобилизовался. Затем молодой человек поступил в СПбГУ.

Ранее сообщалось, что директор школы № 87 в Омске заявила в полицию на участников СВО.

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      Анна Щербакова
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