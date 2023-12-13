Директор омской школы заявила в полицию на участников СВО

Директор школы №87 в Омске заявила в полицию на участников спецоперации

Директор омской школы №87 Марина Коваленко заявила в полицию на участников специальной военной операции (СВО), которые обвинили ее в отказе установить памятную доску военнослужащему, не вернувшемуся со спецоперации. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря главы города Галину Назарову.

12 декабря Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал видео, на котором двое мужчин рассказывают о товарище, награжденном медалью «За отвагу» и не вернувшемся из зоны проведения СВО. Они захотели увековечить его память и установить в его школе памятную доску. Однако директор учебного учреждения им якобы отказала.

В свою очередь в городской мэрии заявили, что директор не отказывала в установке памятной доски. Там уточнили, что градоначальник Сергей Шелест увидел обращение и поручил департаменту образования и администрации Ленинского округа разобраться в ситуации.

Позднее выяснилось, что участники спецоперации действительно приходили к директору школы с просьбой, но она им не отказывала, а только объяснила, что для этого необходимо собрать пакет документов. Также Коваленко отметила, что решение о размещении подобной доски должен утвердить Омский горсовет.