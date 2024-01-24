Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за фейки об армии России

Госдума в I чтении приняла проект о конфискации имущества за фейки о ВС России

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает конфискацию имущества за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Трансляция заседания нижней палаты парламента доступна на сайте «Дума.ТВ».

Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ во втором чтении палата парламента может рассмотреть на следующей неделе.

Законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии внесли в Госдуму 22 января. Тогда же к первому чтению его одобрил комитет по госстроительству и законодательству. Согласно документу, лишать имущества предлагается тех, кто распространяет ложную информацию о Вооруженных силах, а также выступает с призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

Как впоследствии заявил один из соавторов проекта Василий Пискарев, конфискация имущества для нарушителей будет справедливым наказанием. В Кремле отказались комментировать инициативу, сказав, что депутаты должны завершить работу над документом.