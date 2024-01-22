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12:35, 22 января 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о законопроекте о конфискации имущества за фейки

Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки об армии России. Представитель Кремля счел это преждевременным, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что сначала депутаты Госдумы должны завершить работу над документом. «Пока идет работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем», — объяснил он.

Ранее соавтор инициативы, депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что законопроект не касается простых граждан. По его словам, документ затронет блогеров, «которые пытаются во имя своего заработка давать любую информацию».

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      Константин Лысяков
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