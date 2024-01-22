Соавтор законопроекта о конфискации имущества за фейки объяснил цель инициативы

Депутат Чепа: идея конфискации имущества за фейки не затронет простых граждан

Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России не касается простых граждан, утверждает соавтор идеи, депутат Госдумы Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил цель инициативы, которую внесли на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

«Люди, которые не разбираются и не понимают ничего, какие-то непонятные блогеры, которые пытаются получить на этом какие-то дивиденды, во-первых, оскорбляют, во-вторых, льют воду на чужую мельницу и совершают недопустимые в сегодняшней ситуации действия. Чтобы поднять ответственность за эти действия, вносится такой законопроект», — сказал он.

По словам Алексея Чепы, конфискация имущества не будет применяться к обычным гражданам.

Это рассчитано не на простых людей, которые в переписке между собой что-то написали, а на тех блогеров, которые пытаются во имя своего заработка давать любую информацию. Им неважно, что делать, как делать, где выступать, голым плясать или что-то писать, — что угодно, лишь бы заработать денег Алексей Чепа депутат Госдумы

«Люди пытаются получить, а кто-то уже получил дивиденды. Чтобы понимали, что это такое: не пять тысяч штраф и какое-то административное наказание, от которого легко уйти, а серьезное наказание, которое для людей будет очень значимо и ответственно», — добавил парламентарий.

22 января в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается конфисковывать имущество тех, кто распространяет фейковую информацию об армии России. Соавторами инициативы выступили 395 депутатов.

Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса (УК), которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна. Поправки затронут сразу несколько статей: о дискредитации армии России, призывах к экстремизму, сепаратизму и введению санкций против Москвы, антигосударственной деятельности, реабилитации нацизма, военных фейках, а также за помощь международным организациям, в деятельности которых Россия не участвует.

В 2003 году конфискацию имущества исключали из УК, но вновь вернули в 2006-м. С того момента эту меру применяют лишь по определенным статьям, чтобы не позволить преступнику обогатиться за счет нарушения закона.

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин законопроект «позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации».