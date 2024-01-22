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15:09, 22 января 2024Россия

Комитет Госдумы одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет Госдумы одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который предполагает конфискацию имущества за фейки об армии России. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников, его цитирует ТАСС.

«В среду мы его ставим на пленарное заседание», — сообщил парламентарий.

Законопроект о конфискации имущества за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России внесли в Госдуму в понедельник, 22 января. Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна. Так, к ним предлагается отнести преступления, связанные с публичным распространением ложной информации о Вооруженных силах, а также с публичными призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

В нижней палате парламента, объясняя идею о конфискации имущества, заявили, что конфискация имущества для нарушителей будет справедливым наказанием. «У каждого из них был выбор — поступить по совести, остаться со своей Родиной в трудную минуту, быть с народом, с нашей армией — или трусливо сбежать. И не просто сбежать, а открыто выступить на стороне противника», — сказал один из соавторов проекта закона Василий Пискарев.

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      Анастасия Шейкина
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