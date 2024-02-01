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19:59, 1 февраля 2024Мир

В Пентагоне заявили о неготовности терпеть атаки на военные базы США

Глава Пентагона Остин: США не готовы терпеть атаки на свои военные базы

Фото: Chad Mcneeley / Globallookpress.com

США не готовы терпеть атаки на свои военные базы и примут все необходимые меры для защиты национальных интересов на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует РИА Новости.

«И президент Джо Байден, и я четко дали понять, что США не потерпят атак на наши силы. Мы сделаем все необходимое для защиты своих военнослужащих и интересов», — сказал военный.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Иран понесет ответственность за предоставление оружия боевикам, атаковавшим военную базу США на северо-востоке Иордании.

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании 27 января, в результате более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

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      Виктория Кондратьева
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