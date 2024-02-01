В Петербурге почти бесплатно сдадут квартиру с одним нюансом

В Петербурге сдадут квартиру за 3 тыс руб. за выселение других жильцов

В Санкт-Петербурге предложили почти бесплатно пожить в квартире с одним нюансом. Новые арендаторы должны будут выселить соседей, передает Piter News 24.

Согласно объявлению, сдается комната без ремонта за три тысячи рублей в месяц. Тихие и физически слабые жильцы не рассматриватриваются. «Предпочтительно мужчинам, ранее судимым, не старым, ведущим активный образ жизни чеченцам. Можно несколько человек. Приветствуются большие домашние животные, желательно собаки», — написал владелец.

Соседняя комната занята «ненужными собственниками», от которых хочет избавить арендодатель. Он просит будущих жильцов проводить вечеринки с 09:00 до 22:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. Комната сдается на полгода. За выполнение поставленной задачи за месяц собственник обещает предоставить в пользование арендаторов целую квартиру до конца срока без увеличения ставки или плату в размере 50 тысяч рублей.

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