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10:18, 1 февраля 2024Среда обитания

В Петербурге почти бесплатно сдадут квартиру с одним нюансом

В Петербурге сдадут квартиру за 3 тыс руб. за выселение других жильцов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге предложили почти бесплатно пожить в квартире с одним нюансом. Новые арендаторы должны будут выселить соседей, передает Piter News 24.

Согласно объявлению, сдается комната без ремонта за три тысячи рублей в месяц. Тихие и физически слабые жильцы не рассматриватриваются. «Предпочтительно мужчинам, ранее судимым, не старым, ведущим активный образ жизни чеченцам. Можно несколько человек. Приветствуются большие домашние животные, желательно собаки», — написал владелец.

Соседняя комната занята «ненужными собственниками», от которых хочет избавить арендодатель. Он просит будущих жильцов проводить вечеринки с 09:00 до 22:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. Комната сдается на полгода. За выполнение поставленной задачи за месяц собственник обещает предоставить в пользование арендаторов целую квартиру до конца срока без увеличения ставки или плату в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске выставили в аренду квартиру в египетском стиле. Поселиться в необычном жилья предложили за 150 тысяч рублей в месяц.

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      Александра Качан
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