В Петербурге задержали военнослужащего за затянувшуюся самоволку

В Петербурге задержали 28-летнего военнослужащего за затянувшуюся самоволку

В Кировском районе Санкт-Петербурга задержали 28-летнего военнослужащего из Псковской области за затянувшуюся самоволку. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россиянин, объявленный в федеральный розыск, накануне не разминулся с оперативниками уголовного розыска на Дачном проспекте.

Предположительно, мужчина проходил службу в соседнем регионе, но в ноябре 2023 года покинул воинскую часть.

Уроженцу Псковской области вменили пятую часть статьи 337 УК. Санкции за самовольное оставление части или неявку в срок без уважительных причин свыше месяца в период мобилизации предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы, уточнила «Фонтанка».

Военного доставили в отдел полиции, поставив в известность псковских коллег, пока он ограничен подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что суд дал 6,5 года контрактнику из Омска за дезертирство и побег из-под стражи.