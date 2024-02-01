В России назвали цель учений НАТО Steadfast Defender 2024

Дипломат Гаврилов: целью учений Steadfast Defender является провоцирование РФ

Крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender 2024 являются очевидной провокацией России. Такую цель военного маневра альянса назвал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в учениях, проходящих в Европе, задействованы около 90 тысяч солдат, офицеров и единиц техники. Он подчеркнул, что Steadfast Defender 2024 имитирует защиту «Сувалкского коридора», соединяющего Польшу и Литву, поскольку переброска вооружений идет на восточном направлении.

«Мы охарактеризовали это как совершенно очевидную провокацию, как затачивание альянса не на защиту, а фактически на прощупывание почвы для возможных провокационных действий в отношении России», — констатировал он.

Ранее спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина подтвердил, что военные учения в Европе направлены на сдерживание России. Он отметил, что Североатлантический альянс рассматривает Москву как потенциальную угрозу.