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12:01, 1 февраля 2024Мир

В России назвали цель учений НАТО Steadfast Defender 2024

Дипломат Гаврилов: целью учений Steadfast Defender является провоцирование РФ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ana Brigida / AP

Крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender 2024 являются очевидной провокацией России. Такую цель военного маневра альянса назвал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в учениях, проходящих в Европе, задействованы около 90 тысяч солдат, офицеров и единиц техники. Он подчеркнул, что Steadfast Defender 2024 имитирует защиту «Сувалкского коридора», соединяющего Польшу и Литву, поскольку переброска вооружений идет на восточном направлении.

«Мы охарактеризовали это как совершенно очевидную провокацию, как затачивание альянса не на защиту, а фактически на прощупывание почвы для возможных провокационных действий в отношении России», — констатировал он.

Ранее спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина подтвердил, что военные учения в Европе направлены на сдерживание России. Он отметил, что Североатлантический альянс рассматривает Москву как потенциальную угрозу.

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      Дарья Балацкая
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