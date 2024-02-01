В России сократился объем выдач одного вида ипотеки

ДОМ.РФ: в 2023 году в России сократилась выдача ипотеки на вторичное жилье

В 2023 году выдачи ипотеки в России выросли во всех сегментах жилья, кроме вторичного. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Аналитического центра ДОМ.РФ.

Крупнейшие банки страны по итогам года предоставили рекордный объем ипотеки, он составил около двух миллионов рублей (на 80 процентов больше, чем в 2022 году).

Выдача ипотеки на квартиры в новостройках выросла на 111 процентов по отношению к 2022 году. Ипотечный рынок вторичного жилья продолжил снижаться. В декабре было выдано 68 тысяч таких кредитов (на 13 процентов меньше, чем в ноябре). Выдача займов на строительство выросла на 282 процента (почти втрое), на покупку частных домов — на 109 процентов.

В декабре 2023 года также было выдано 119 тысяч ипотечных кредитов по льготным программам (на 16 процентов больше, чем в ноябре).

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова посоветовала россиянам не спешить с ипотекой. По ее словам, в настоящее время многие блогеры призывают срочно оформить льготный займ, однако россиянам не следует рисковать и совершать импульсивные шаги.