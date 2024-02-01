В России возбудили уголовное дело о нарушениях при возврате долга коллекторами

Первое уголовное дело о нарушениях при сборе долгов с граждан завели в Башкирии

В России возбудили первое уголовное дело по статье о грубых нарушениях при возврате долга коллекторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов России Дмитрия Аристова.

По его словам, дело по новой статье Уголовного кодекса было заведено в Башкирии. «Начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности», — сообщил Аристов.

В июле 2023 года в Уголовный кодекс была внесена статья 172.4 («Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц»). Она предусматривает ответственность за нарушения, которые связаны с угрозой применения насилия, угрозой уничтожения или повреждения имущества, а также угрозой распространения или распространением заведомо ложных сведений о должнике, порочащих его честь и достоинство.