В России все меры соцподдержки переведут в онлайн-формат

Котяков: все меры соцподдержки в РФ переведут в электронный формат до конца года

Все федеральные меры поддержки в России до конца года будут переведены в онлайн-формат. Об этом в ходе заседания программной комиссии «Единой России» заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства рассказал, что возможность получения социального контракта через интернет появилась с 1 января 2024 года. «До конца текущего года мы переведем все федеральные меры поддержки в электронный формат, будет стопроцентный охват», — заверил министр.

Котяков подчеркнул, что благодаря реализации проекта «Государство для человека», предложенного думской фракцией, в стране расширяется список услуг, доступных россиянам в электронном виде. На текущий момент 90 процентов всех федеральных мер соцподдержки оформляется по одному заявлению гражданина или без него, добавил он.

С 1 февраля в России были проиндексированы более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций на федеральном и региональном уровне. Речь идет о маткапитале, единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком и о других мерах социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян. «Максимальное пособие по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 48 процентов, до 49 123 рублей», — объяснил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.