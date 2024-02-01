В российском регионе женщина подожгла дом охранника парка

В Башкортостане женщина подожгла дом охранника парка

В Башкортостане продавщица магазина подожгла дом охранника парка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, инцидент произошел в парке Дружба в селе Исянгулово. Сначала женщина разбила стекло в доме охраны, пробралась внутрь и пробыла там почти час. Затем очевидцы увидели пламя и дым и вызвали пожарных.

Дебоширку задержали. Она рассказала, что якобы охранник приставал к ней, поэтому она решилась на поджог. Следователи решают вопрос о возбуждении дела по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее стало известно, что суд в Чебоксарах арестовал на два месяца 46-летнюю учительницу начальных классов, которая пыталась поджечь школу.